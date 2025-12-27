Düzce Valiliği'nden "polisten darp" iddialarına yalanlama

Giriş Tarihi: 27.12.2025 03:53

Açıklamada, "20 Aralık günü saat 00.12 sıralarında Atatürk Bulvarı giriş kısmında bulunan otobüs durağı civarında kavga eden şahısların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibinin sevk edildiği, olay yerine intikal edildiğinde, mahalde bulunan esnaf tarafından çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen H.Y. ve O.Y'nin alkollü oldukları belirtilerek şahısların bölgeden uzaklaştırılması talep edilmiş. Polis ekibince şahıslar bölgeden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAF: İHA

"ÖNCE SÖZLÜ İKAZ SONRA YETERLİ MÜDAHALE"

Olayın ardından çıkan haberler üzerine bölgede bulunan kamera kayıtlarının incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde belirtildiği gibi polis ekibince herhangi bir darp olayının gerçekleşmediği görülmektedir. H.Y'nin görevli polis memuruna hamlede bulunması üzerine polis memuru tarafından bu temasın engellendiği, ayrıca yine aynı video görüntülerinde polis memuru için iddia edilen 'oğlunun yanında yapıştırırım seni' söyleminin 'oğlunun yanında yakışmıyor sana' şeklinde olduğu, mevcut müdahale ve sözlü ikazların zor kullanma yetkisinin orantılılık ilkesi kapsamında, yerinde ve yeterli olduğu anlaşılmıştır.

HAKARET İÇEREN YORUMLARA SUÇ DUYURUSU

Bahse konu olayla ilgili görevli polis memurları için sosyal medya üzerinde yapılan maksadını aşan haber ve hakaret içeren yorumlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."