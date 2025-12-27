Haberler

Yaşam Haberleri

Aksaray'da kaza! TIR ile servis aracı çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da kaza! TIR ile servis aracı çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da bims yüklü tır ile market servis aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 27.12.2025 00:20

Paylaş





Kaza, Tacin Mahallesi Tacin 101. Caddede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aksaray'da bir markete ait Sedat A. (22) yönetimindeki 06 GE 7930 plakalı servis aracı, Cengiz H.K. (50) idaresindeki 50 AEV 562 plakalı bims yüklü tır ile çarpıştı.

Fotoğraf (İHA) Çarpışmanın etkisiyle servis sürücüsü Sedat A. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap A. (51) yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken, tırda yüklü bimsler yola savruldu.