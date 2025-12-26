Haberler

Yaşam Haberleri

Samsun'da tavuk döner faciası! 4 öğrenci hastanelik oldu

Samsun'da tavuk döner faciası! 4 öğrenci hastanelik oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci öğle arasında özel bir işletmeden yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelik oldu.

Giriş Tarihi: 26.12.2025 22:28

Paylaş





Edinilen bilgiye göre olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci, öğle arasında okuldan çıkarak yakınlardaki bir işletmede tavuk döner yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altına alındı. Yapılan kontrollerde öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN