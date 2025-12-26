Haberler

Mardin'de ölü bulunan 3 kişilik ailenin yakınlarından açıklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinde ölü bulunan bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının kan davası cinayeti şüphesiyle öldürüldüğü iddia edilirken, acılı aileden açıklama geldi. Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, çok acı yaşadıklarını belirterek, 'Biz perişan olduk, ailemiz yok oldu. Karşı tarafın ailesi de perişan oldu. Onlara bağlı insanlar da aynı duruma düştü. Artık bilinçlenmemiz lazım' dedi.

Giriş Tarihi: 26.12.2025 22:10

Mardin Barosunda düzenlenen basın açıklamasına mağdur ailenin avukatları ile hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ailesi katıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Aile olarak acı çektik, acı yaşadık. Bu acıları kimsenin yaşamasını istemiyoruz artık. Bu acıyı ben yaşadım, başka aileler yaşadı. Fark etmiyor. Ölen de acı yaşıyor, öldüren de acı yaşıyor. Biz perişan olduk, ailemiz yok oldu. Karşı tarafın ailesi de perişan oldu. Onlara bağlı insanlar da aynı duruma düştü. Artık bilinçlenmemiz lazım" dedi.



Mağdur vekillerinden avukat Seher Acay ise yargı sürecinin devam ettiğini ve dosyada gizlilik kararı bulunduğunu hatırlatarak, yargı sürecinin tüm ciddiyetiyle devam ettiğini belirtti. Avukat Nurullah Öner de dosyaya ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bilgiler dışında yeni bir gelişme olmadığını kaydederek, "4 tutuklu var. Soruşturma makamı yakında iddianamenin hazırlanacağı ve davanın açılacağı yönünde tarafımıza bilgilendirmede geçti" şeklinde konuştu.



Olay, 25 Kasım tarihinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana gelmiş, Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya, birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmuştu.

