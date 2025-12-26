Kontrolden çıkan hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı
Nevşehir’de kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Nevşehir Gülşehir Karayolu Kum ocakları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin T. yağış nedeniyle kullandığı 50 ACH 949 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.