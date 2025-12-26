Yaşam

Kars’ta iki grup birbirine girdi: 7 yaralı | Dehşet anları kamerada

Kars’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Olay, Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'ndeki Vali Rahmi Doğan Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, E.K. (19), A.Y. (20), B.Ö. (22), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralandı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, ilk müdahale çevredekiler yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yumruklaşan grubun birbirlerine bıçakla saldırdığı, yaralanan kişilerin yere düşmesi ve bu kişilere çevredekilerin müdahale ettiği anlar yer aldı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Kavgaya karışan kişi ya da kişilerin tespiti için soruşturma başlatıldı.

