İzmir'de vahşet! Hırsızlar ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 26.12.2025 04:36

İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı bir apartmana giren hırsızlar dehşet saçtı. Lale Mahallesi 3582 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katındaki dairede bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Erdinç Kavut'un (81) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kavut'un cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin apartmana arka bahçeden girdiği ve yatak odasında Kavut'u göğsünden bıçakladığı tespit edildi.