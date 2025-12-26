Haberler

Iğdır’da zehir tacirlerine geçit yok: 21 gözaltı

Iğdır’da jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında 22 Aralık'ta Tuzluca ilçesinde 7 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretinden yakalanan 7 şüpheliden 6'sı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

Jandarma'nın yaptığı diğer operasyonda 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

