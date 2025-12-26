Başakşehir'de iş yerinde korkutan yangın! 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26.12.2025 23:53

Yangın 22.00 sıralarında Başakşehir Atatürk Oto Sanayi sitesinde yer alan 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Patlamaların da yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

FOTOĞRAF: İHA



ÇÖKEN BİNADA SIKIŞTI



Edinilen bilgiye göre 2 katlı binayı tamamen saran yangında alt katta bulunan 1 kişi yaralanırken üst katta bulunan ve yangın esnasında dışarı çıkamayan ve çatısı çöken binada sıkışan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.T.(51) hayatını kaybetti. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangına tamamen teslim olan binanın içinde yapılan çalışmaların ardından yangının yaşandığı yere olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.