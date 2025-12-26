Balıkesir'de tek katlı evde yangın! 1 yaralı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken evde tek yaşadığı tespit edilen yaşlı adam alevlerin arasında kaldı. Ekipler tarafından 70 yaşındaki Saadettin Öztürk evden çıkarılırken ikinci derece yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Topallar Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen Saadettin Öztürk'e (70) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kalan Öztürk yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık tespit edildi.
Öztürk, buradaki müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.