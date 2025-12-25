Eyüpsultan'da korkutan yangın! Otomobil küle döndü

Giriş Tarihi: 25.12.2025 05:31

Yangın, saat 01.00 sıralarında Beylerbeyi Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Sürücü hemen aracı kenara çekerek kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm otomobili sardı.