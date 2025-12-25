Haberler

Yaşam Haberleri

Karabük'te dur ihtarına uymadı! Kaza yapan sürücü alkollü çıktı

Karabük'te dur ihtarına uymadı! Kaza yapan sürücü alkollü çıktı

Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan sürücü olay yerinden kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Araç kaldırıma çıkarken 18 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 25.12.2025 05:40

Paylaş





Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde 78 ABL 583 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.Y. (19), ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Buradan Karabük-Yenice kara yoluna bağlanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Kazada sürücü ve yanındaki Z.C.K. (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde 1,85 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "dur ikazına uymamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" gibi 6 maddesinden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN