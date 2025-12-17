Tuzla tersanesinde gemi yangını: Büyüyerek diğer katlara sıçradı
Tuzla’daki bir tersanede gemi yaşam alanında yangın çıktı. Alevler hızla diğer katlara sıçrarken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
DİĞER KATLARA SIÇRADI
Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Tuzla Tersanesi'ndeki hayvan yemi yüklü kıyıya bağlı yabancı uyruklu geminin 1. ve 2. katlarında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.