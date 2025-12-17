Yaşam

Tuzla tersanesinde gemi yangını: Büyüyerek diğer katlara sıçradı

Tuzla’daki bir tersanede gemi yaşam alanında yangın çıktı. Alevler hızla diğer katlara sıçrarken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Tuzla tersanesinde gemi yangını: Büyüyerek diğer katlara sıçradı

Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DİĞER KATLARA SIÇRADI
Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Tuzla Tersanesi'ndeki hayvan yemi yüklü kıyıya bağlı yabancı uyruklu geminin 1. ve 2. katlarında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalıtım fabrikasında korkutan yangınYalıtım fabrikasında korkutan yangın YALITIM FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN