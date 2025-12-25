Haberler

Boya kaporta dükkanında korkunç yangın! Araçlar küle döndü

Sultanbeyli'de boya kaporta atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler dükkan içinde hızla yayılırken araçlar yangına teslim oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 4 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sultanbeyli'de saat 22.45 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan bir boya kaporta dükkanında yangın çıktı. Dükkan içinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyüyerek diğer araçlara sirayet etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.

4 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangında dükkan içinde bulunan 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.



Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

