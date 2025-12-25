Asrın inşa seferberliği! Bakan Kurum'dan paylaşım

Canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş , Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezinde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ 455 BİN 357 EV VE İŞ YERİ İLE TAMAMLANACAK

Törende Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1333, Tunceli'de 201 olmak üzere toplam 105 bin 179 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.

Bu kuralarla birlikte asrın inşa seferberliği tamamlanacak ve bölgede inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.