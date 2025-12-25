Asrın inşa seferberliği! Bakan Kurum'dan paylaşım
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öyle bir sevdik ki destan oldu, birlikteliğin, dayanışmanın, asrın destanı. Öyle bir inandık ki 11 şehir küllerinden doğdu, yüzbinler yuvaya kavuştu. Şimdi sırada 455 bininci yuvamızın anahtarı var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle cumartesi günü asrın inşasının sembol şehri Hatay'dayız." ifadelerini kullandı.
Paylaşımdaki tanıtım filminde, Başkan Erdoğan'ın "Yeniden diriliş var/Yeniden bir ayağa kalkış var/Bize durmak yok evelallah biz yine küllerimizden dip diri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz." sözleri yer aldı.
Film müziği olarak da Cem Karaca'nın "Ülkem Benim" adlı eserinin uyarlanmış hali seslendirildi. Şarkının nakaratı "Memleketim memleketim/ Yuvan olsun yüzbinlerce evin/ Memleketim memleketlim/ Gülsün evlatların annelerin" dizelerinden oluştu.