Haberler

Yaşam Haberleri

Yüksekova'da dondurucu soğuklar: Buz sarkıtları 3 metreyi aştı

Yüksekova'da dondurucu soğuklar: Buz sarkıtları 3 metreyi aştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, binaların çatılarında ise dev buz sarkıtları oluşturdu.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 09:25

Paylaş





İlçede özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle adeta hayat durma noktasına geliyor. Dondurucu hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarından sarkan buzların boyu ise yer yer 3 metreyi geçti. Hava sıcaklığının düşmesinin yanı sıra kar yağışı da etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçülürken, kentin yüksek kesimlerinde bu yüksekliğin 30 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.