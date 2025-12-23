Haberler

Ters istikamet yolculuk pes dedirtti! Canını böyle hiçe saydı: O anlar kamerada

Karabük’te akan trafiğe rağmen ters istikamette ilerleyen elektrikli araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 01:09

Olay, Karabük-Kastamonu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli araç sürücüsü yoğun trafik akışına rağmen ters yönde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntülerde, ters yönde ilerleyen aracın uzun süre trafiği tehlikeye düşürdüğü, daha sonra bir kavşaktan dönüş yaparak kendi istikametine geçtiği görüldü.

