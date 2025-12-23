Kilis’te otomobil park halindeki TIR’a çarptı: 2 yaralı

Haberler

Kilis’te bir otomobil, park halindeki TIR’a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

L.J. idaresindeki 34 KU 7871 plakalı otomobil, Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde park halindeki 26 AFH 895 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan J.Y. yaralandı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan J.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

