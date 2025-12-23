Haberler

Yaşam Haberleri

Hatay’da korku dolu anlar: İnşaat şantiyesinde yangın

Hatay’da korku dolu anlar: İnşaat şantiyesinde yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 21:32

Paylaş





Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtderesi mevkisinde inşaat şantiyesindeki prefabrik yatakhanede çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yatakhaneden yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN