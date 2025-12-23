Gaziantep'te bariyerlere çarpıp alev alan otomobilde öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. 33 KAP 79 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı, ardından alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cansız bedeni kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ilgili soruşturma başlatıldı