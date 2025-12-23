Haberler

Büyükçekmece hafif ticari araç motosiklete çarptı: 2 ölü

Büyükçekmece’de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan Jiyan Ulus (17) ve Muhammed Seçkin (17) hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü ise kaza sonrası gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kazafa hafif ticari araçla karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus (17) ile arkada oturan Muhammed Seçkin (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"BURADAKİ ÇOCUĞU ALIN TEPKİ VERMİYOR" DİYORLARDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Silivri'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazayı gören Canan Dağlı, "Kazayı gördüğümde koşarak geldim, oğluma haber verdim. Geldiğimde ikisi de çok kötü durumdaydı. Birisi nefes alıyordu ama birisi hiç tepki vermiyordu. Kendimi kaybettim onları öyle görünce. Buraya bir önlem alınması gerekiyor bu şekilde olmaz. 'Buradaki çocuğu alın tepki vermiyor' diyorlardı. Diğer yaralı için de başka ambulans geldi. Kaza sırasında karşı taraftan geliyorlardı karşı taraftan buraya uçtular sanırım. Aracın hava yastığı da patlamış" diye konuştu.

