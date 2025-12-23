Burdur’da evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Burdur’un Kemer ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, öğle saatlerinde Kemer ilçesine bağlı Elmacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemleri devam ederken yangından evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.