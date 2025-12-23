Haberler

Yaşam Haberleri

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Dönercide tekme ve yumruklarla kavga ettiler

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Dönercide tekme ve yumruklarla kavga ettiler

Beşiktaş’ta bir dönercide müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkan kavga büyük paniğe neden oldu. Taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:55

Paylaş





Olay geçtiğimiz 21 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde Etiler Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir dönercide meydana geldi.Dönercide bulunan müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.Kavgada müşteriler birbirlerine tekme ve yumruk atarak saldırdı.Yaşananlar bi müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN