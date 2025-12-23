Başkentte iki grup arasında kavga! 3 şüpheli gözaltında
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olayda kavgaya karışma ihtimali olan 3 şüpheli yakalanırken operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, mühimmat ve bir miktar uyuşturucuya el konuldu.
Altındağ ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden yunus ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.
Ekipler, daha sonra, kavgaya karıştığını tespit ettikleri 3 kişinin kimliklerini belirledi.Kaçma ihtimali muhtemel noktalarda tedbir alan ekipler, çalışmalar sonucunda şüphelileri yakaladı.
Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mühimmat ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.