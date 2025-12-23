Aksaray’da hamile kadına insanlık dışı muamele

Giriş Tarihi: 23.12.2025 21:38

Olay, Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı civarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre 4 aylık hamile olan yabancı uyruklu Esma N. (39) isimli kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı. Sokakta kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.