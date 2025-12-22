Niğde'de facia gibi kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:16

Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgilere göre, 51 S 0083 plakalı işçi servisi ile 06 KRT 91 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.