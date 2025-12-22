Aydın'da korkunç olay! Kaçak kazı yaparken metan gazından zehirlendi

Giriş Tarihi: 22.12.2025 04:13

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'nde Sezer Ayhan ve arkadaşı T.Y. (44), iddiaya göre define bulmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte kaçak kazı yaptı. Açılan dar ve 20 metre uzunluğundaki tünele giren Ayhan'dan, bir süre haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Aydın ve İzmir AFAD, JAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

TÜNELDE MAHSUR KALDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tünel içinde mahsur kalan Ayhan'a ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 14 saatlik çalışma neticesinde Ayhan'ın cansız bedenine ulaşıldı.