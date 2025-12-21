Mezarlıkta korkunç saldırı! 2 genç park halindeki araçta ölü bulundu

Giriş Tarihi: 21.12.2025 01:26

Osmaniye'de akşam saatleri korku dolu bir olay yaşandı. Mezarlıkta park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.'nin (17) hayatını kaybettiği belirledi. Vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanan gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.