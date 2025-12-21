Mezarlıkta korkunç saldırı! 2 genç park halindeki araçta ölü bulundu
Osmaniye'de akşam saatleri mezarlıkta park halinde bulunan bir araçta bulunan yaşları 17 ve 19 arasındaki iki gencin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken gençlerin vücudunda çeşitli kesici yaralanmalara rastlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ölümlerin intihar ve cinayet üzerinde durulduğu belirtildi.
Osmaniye'de akşam saatleri korku dolu bir olay yaşandı. Mezarlıkta park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 GENÇ ÖLÜ BULUNDU
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.'nin (17) hayatını kaybettiği belirledi. Vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanan gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştıran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.