Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kütahya kent merkezi Zafer Meydanı’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'dan, Adnan Menderes Bulvarı yönüne gitmekte olan otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.