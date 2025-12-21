Yaşam

Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya kent merkezi Zafer Meydanı’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'dan, Adnan Menderes Bulvarı yönüne gitmekte olan otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Fotoğraf (İHA)

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Fotoğraf (İHA)

Yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

