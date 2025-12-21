İstanbul'da yabancı uyruklu kız arkadaşını dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Yabancı uyruklu kız arkadaşının bozdurmak istediği 60 bin avrosunu alıp, karşılığında sahte 70 bin dolar vererek dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ekipler, Eleni M.'nin güvenini kazanan şüphelinin bozdurmak istediği 60 bin avrosuna karşılık sahte 70 bin dolar verdiği belirlendi.
Daha önce 5 suçtan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli İ.D. (58) polis ekiplerince gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.