Gelibolu'da otomobil ve motosikletli çarpıştı: 1 ölü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeki otomobil ile motosikletli çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 21.12.2025 05:54

Fındık köyünde, M.T'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen İ.D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan M.T'yi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

M.T, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

