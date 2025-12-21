Haberler

Bartın'da otomobil şarampole devrildi: Sızan yakıt panik oluşturdu

Bartın'da seyir halindeyken yoldan çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, aracın deposundan yakıt sızması nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Buğurlar Köyü Kuzören Mahallesi'nde seyir eden S.A. idaresindeki 06 AU 604 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

YAKIT SIZINTISI PANİĞE NEDEN OLDU

Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, sürücü tedaviyi reddetti. Kazanın ardından aracın yakıt deposundan sızan yakıt ise panik yaşattı. Olay yerinde LPG ve benzin kokusu üzerine jandarma ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, aracın yanına kimse yaklaştırılmadı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araç şarampolden kurtarılarak, olay yerinden çekildi.

Aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

