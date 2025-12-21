Adıyaman'da feci kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 21.12.2025 17:27

02 ADM 225 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta sıkışan Zeki Y., İsmail A., Cerrah E. ve Ahmet Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye UMKE , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (DHA)

Yaralılar, UMKE ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.