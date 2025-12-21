Adıyaman'da feci kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı
Adıyaman’da minibüs sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
02 ADM 225 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta sıkışan Zeki Y., İsmail A., Cerrah E. ve Ahmet Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, UMKE ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.