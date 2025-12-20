Haberler

Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 39 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edildiğini belirten Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye sevk edilen ekiplerin 39 göçmenin yakalandığını belirterek bir göçmen kaçaksının da gözaltına alındığını bilirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan fiber karinalı lastik botta, 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

