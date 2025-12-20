Kazaya karışan alkollü sürücüden pes dedirten savunma: Hastamız vardı, acelemiz vardı

Giriş Tarihi: 20.12.2025 01:45

Kaza, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 2. Sokak üzerinde meydana geldi. T.C. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile sürterek kaportanın çizilmesine neden oldu.

Fotoğraf (İHA)

Kaza sonrası olay yerine trafik polisi çağırıldı. Sürücü T.C.'nin yapılan kontrolünde 1,80 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken, ayrıca sürücü yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı gerekçesiyle ifadesi için karakola götürüldü.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN SAVUNMA: HASTAMIZ VARDI&NBSP;ACİL HAREKET ETMEMİZ GEREKİYORDU

Kazayla ilgili konuşan sürücü T.C., "Bir şey diyemeyiz. Bir hastamız vardı, acil hareket etmemiz gerekiyordu. Sadece birazcık sürttük." diye konuştu.