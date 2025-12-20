Haberler

Yaşam Haberleri

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü yayaya çarptı: 3'üncü kez ehliyetine el konuldu

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü yayaya çarptı: 3'üncü kez ehliyetine el konuldu

Eskişehir'de hafif ticari bir aracın sürücüsü yolda ilerleyen yayaya çarptı. Kazada Davut D. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken sürücünün 1.17 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde sürücünün 2 kez ehliyetinin alkol nedeniyle el konulduğu tespit edildi. Alkollü sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken 3. kez ehliyetine el konuldu.

Giriş Tarihi: 20.12.2025 05:08

Paylaş





Olay, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi 1549 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere E.B. (27) idaresindeki 26 EB 255 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple yolda yaya olan Davut D. isimli şahsa çarptı. Kaza sonrasında olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından kapalı olan Davut D.'yi Yunus Emre devlet Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi. Davut D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



39 BİN 521 TL PARA CEZASI KESİLEN SÜRÜCÜ 3'ÜNCÜ KEZ EHLİYETİNİ KAPTIRDI

Sürücü E. B.'ye polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce 2 kez ehliyetini alkollü araç kullanmaktan kaptıran sürücünün sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi. Sürücünün 3'üncü kez ehliyetine el konuldu. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, önceki cezası da hesaplandığında sürücünün 2032 yılına kadar ehliyete el konulduğu öğrenildi. Sürücüye çeşitli maddelerden 39 bin 521 TL para cezası kesildi. E.B. işlemleri için karakola götürüldü. Polis konuyla alakalı inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN