Haberler

Yaşam Haberleri

Bursa'da hatalı U dönüşü yaparken kaza yaptı: 1 yaralı

Bursa'da hatalı U dönüşü yaparken kaza yaptı: 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sürücü, yasak noktadan U dönüşü yapmasının ardından karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken otomobil refüje çarparak durabildi.

Giriş Tarihi: 20.12.2025 05:10

Paylaş





Kaza, saat 22.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerindeki Hacıbaba Camii Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DJ 0328 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa istikametinde 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönmek isteyince, karşı yönden gelen K.M. (46) yönetimindeki 16 BJN 078 plakalı otomobille çarpıştı.

1 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle arka tekerleği yerinden çıkan 06 DJ 0328 plakalı otomobil, refüje çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan K.M. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı araçta bulunan U.K.M. (12) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Her iki otomobilde de hasar oluşurken, araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN