Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi'nde seyreden 34 ETD 052 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Alır'a (72) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince emniyete götürüldü.