Adana'da iki otomobil çarpıştı: Baba yadigarı araç hurdaya döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda araçlardan biri polis ekiplerinin yardımıyla yol kenarına çekilirken kazada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 20.12.2025 05:19

Kaza,01.00 sıralarında Adana-Kozan çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. idaresindeki 01 BHY 07 plakalı otomobil kapalı şeritten Kozan istikametine dönüş yapan Z.G. yönetimindeki 01 RE 053 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

2 YARALI

Kazayı gören bir grup genç ise başka bir olayın yaşanmaması için polis ekipleriyle birlikte aracı iterek yol kenarına almaya çalıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. CANKUR ekipleri, 01 BHY 07 plakalı otomobilde oluşan tüp kaçağını önlemek amacıyla hurdaya dönen aracın kaportasını kesici aletle açarak tüpü kapattı. Ayrıca kaza yerinde yaklaşık 40 metre fren tespit edildi. Olay yerine gelen H.Y.'nin yakınları hurdaya dönen otomobilin 40 gün önce vefat eden sürücünün babasından kaldığı ve araca binmeye kıyamadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

