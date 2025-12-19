Haberler

Samsun'da raylı sistem ağı Şehir Hastanesi Hattı ile büyüyor

Samsun'da kent içi ulaşımı rahatlatacak Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi, merkezi hükümet ile yerel yönetim iş birliğinin somut bir örneği olarak hayata geçmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 11:16

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın güzergâhında incelemelerde bulundu. İncelemelerde, projenin kente sağlayacağı katkılar ve yapım sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımda raylı sistemlerin payını artırmak, büyüyen ve gelişen bölgelerde erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Samsunlulara dakik, modern ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunmayı hedefliyor. Proje, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlar arasında yer alıyor.



Projenin yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme, Samsun'un ulaşım geleceğine duyulan güvenin ve kente verilen önemin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.



Büyükşehir Belediyesi tarafından proje çalışmaları tamamlanan Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, yapım çalışmalarının başlaması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teslim edildi. Yapım ihalesinin önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Projenin tamamlanmasıyla birlikte Şehir Hastanesi'ne hızlı ve konforlu ulaşım sağlanmasının yanı sıra, kent içi ulaşım süresinin azaltılması, trafik yoğunluğunun hafifletilmesi, ulaşım kaynaklı gürültü ve çevre kirliliğinin düşürülmesi hedefleniyor. Modern, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım anlayışıyla hayata geçirilecek tramvay hattının, Samsun'un ulaşım vizyonunu ileriye taşıması bekleniyor.

