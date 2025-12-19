Sakarya’da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Adapazarı-Karasu yolu Kömürlük Mahallesi mevkisinde Y.T. yönetimindeki 54 DT 423 plakalı hafif ticari araçla, B.K. idaresindeki 54 ALZ 482 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi, sürücü ile yanındaki H.S, İ.S. ve N.S. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.