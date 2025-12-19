Haberler

Mersin'de dehşet anları! Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk atıp araca ateş açtı

Mersin'de dehşet anları! Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk atıp araca ateş açtı

Mersin'in Mezitli ilçesinde 3 ay önce seyir halinde ilerleyen bir sürücü, tartıştığı başka bir sürücü tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan daha sonra aracıyla yanlarından geçerek silahla ateş etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken saldırgan S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.12.2025

Olay, 18 Eylül'de merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan araç sürücüsü S.İ., tartıştığı başka bir araç sürücüsüne yumruk attı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra aracıyla yanlarından geçerken tabancayla ateş etti. Saldırıya uğrayan araçtakilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şikayetçi olan araçtakilerin saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirlendi. Ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde S.İ.'nin önce yumruk attığı ardından aracıyla yanlarından geçerken ateş ettiği yer aldı.

