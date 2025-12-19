Yaşam

Markette hırsızlar alkol reyonuna dadandı! 3 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir marketten içki çaldıkları belirlenen 2'si kadın 3 kişi için ekipler harekete geçti. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken 3 şüpheli gözaltına alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir marketten içki çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Marketteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı S.A.H., E.S.S. ve İ.S.'nin gerçekleştirdiğini saptadı.

MARKETTEN İÇKİ ÇALDILAR! O ANLAR KAMERADA

2'si kadın 3 şüpheli, hırsızlık büro amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

