Karabük'te otomobil alev topuna döndü!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 01:44

Olay Emek Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Şevki Yılmaz'a ait 78 SL 095 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

