Fethiye’de dehşet! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 17:32

Engin B. idaresindeki 48 HO 3116 plakalı minibüs, Adnan Menderes Bulvarı'nda Furkan H. yönetimindeki 16 APT 77 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

