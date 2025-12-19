Çanakkale Boğazı'nda ve İstanbul'da yoğun sis

Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:06

Öte yandan Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Çanakkale Boğazı 'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

İSTANBUL'DA DA SİS ETKİLİ OLDU

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Hafif şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle ulaşımda bir aksama yaşanmadı. Yenibosna'da D-100'ün bazı noktalarında sis etkili olurken trafik yoğunluğu oluşmadı. Haliç Köprüsü ve çevresindeki sis havadan görüntülendi.