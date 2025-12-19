Çanakkale Boğazı'nda ve İstanbul'da yoğun sis
Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle saat 08.00 itibarıyla deniz trafiği çift yönlü ve geçici olarak durduruldu. Öte yandan İstanbul'da da sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken o anlar kameralara yansıdı.
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.
Öte yandan Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.
İSTANBUL'DA DA SİS ETKİLİ OLDU
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken Haliç Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis havadan görüntülendi.
Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Hafif şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle ulaşımda bir aksama yaşanmadı. Yenibosna'da D-100'ün bazı noktalarında sis etkili olurken trafik yoğunluğu oluşmadı. Haliç Köprüsü ve çevresindeki sis havadan görüntülendi.