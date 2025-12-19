Haberler

Ankara’da öğretmenleriyle alay edip video çeken öğrencilere verilen ceza belli oldu

Ankara’da sınıfta öğretmenleriyle alay ederek video çeken öğrencilerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla başlatılan disiplin süreci tamamlandı. Soruşturma sonucunda 5 öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasına karar verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekmişti. ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNE ZORBALIK YAPTI Sınıf ortamında öğretmenlerini sözde tiye alan lise öğrencilerinin sergilediği saygısız davranışlar kamuoyunda infial yaratmıştı. Görüntülerde, öğretmenin "Oğlum, otur yerine" diyerek uyardığı öğrencilere rağmen yaşananların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği görülmüştü. Öğrencilerden birinin öğretmeniyle yakın temasa geçerek yanağından makas aldığı, "Dedem" diyerek sarıldığı ve öğretmenin uyarılarına aldırış etmeden sınıf içinde koştuğu anlar da kayıtlara yansımıştı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER SONRASI DİSİPLİN SÜRECİ Yaşananların ardından okul yönetimi tarafından disiplin süreci başlatılırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü de devreye girmiş ve olayla ilgili soruşturma açılmıştı.

5 ÖĞRENCİ OKULDAN ATILDI Soruşturmanın tamamlanmasının ardından disiplin cezaları belli oldu. 10'uncu sınıfta öğrenim gören 5 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezası verilirken, 2 öğrenci hakkında ise okul değiştirme kararı alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin ders anlatımını sabote ettiği ve öğretmene yönelik saygısız tavırlar sergilediği, öğretmenin ise öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer almıştı.