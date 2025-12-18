Kadınlar bir anda birbirine girdi! Film gibi seyrettiler

Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:13

Olay, dün akşam saat 17.15'te İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi ile Konuk Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddiasına göre, bir kadının yolun karşısına geçerken kendisine korna çalan otomobilin sürücüsüne tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda araçtan inen 2 kadın şahsın, yaya olan kadına fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.