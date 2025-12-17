Haberler

Erzincan’da meydan muharebesini aratmayan kavga: Tabureler havada uçuştu

Erzincan’da husumetli iki grup arasında çıkan kavga, çay ocaklarının bulunduğu alanı savaş alanına çevirdi. Taburelerin havada uçuştuğu olayda yaralananlar olurken, kavga daha sonra hastane önünde yeniden alevlendi.

Erzincan merkezde bulunan Alparslan Türkeş İş Merkezi arkasında, çay ocaklarının yer aldığı alanda akşam saatlerinde çıkan kavga korku dolu anlara neden oldu. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taburelerin havada uçuştuğu kavga adeta meydan muharebesini aratmazken, olayda yaralananların olduğu öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Saldırganların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce tarafların kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Öte yandan aynı grubun bir süre sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde yeniden karşı karşıya gelerek kavgaya tutuştuğu öğrenildi. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.