Diyarbakır'da başıboş sokak köpeği dehşeti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpeğinin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:04

Merkez Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan M.K. (45) isimli kadın ve S.Ö. (55), el ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler yaralanan vatandaşların yardımına koşarken saldırgan köpek kalabalığa saldırdı. Hastaneye sevk edilen 2 yaralı tedavileri sonrası tabucu edildi.

Daha önce oğlu ve kendisine de köpeklerin saldırdığını belirten vatandaşlardan Habip Yıldız, ''Önceki gün burada iki kişi köpek saldırısına uğradı. Bundan 20-25 gün önce bizzat kendim 153'e bunu bildirmiştim. Ben ve çocuğum, okul dönüşü tam 12 tane köpeğin saldırısına uğradık ve orada bir binaya sığınmak zorunda kaldık. Bunu bildirdim, değerlendirmeye alındığını söylediler ama yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz'' dedi.